Call of Duty Modern Warfare : Le Battle Royale Warzone serait free-to-play et prévu pour Mars

Le mode Warzone fait parler de lui depuis un bon moment déjà. Ce mode Battle Royale de Call of Duty : Modern Warfare pourrait arriver sous peu, du moins à en croire les dernières rumeurs circulants sur les internets.

De nombreuses informations circulent en ce moment au sujet de Warzone, le mode Battle Royale du dernier Modern Warfare. Certains prétendent qu'il arriverait demain. Mais dans un tweet, le généralement fiable site VGC affirme qu'il arriverait début mars. VGC indique qu'ils tient cette information de sources dans l'industrie :

#CallofDuty's free-to-play Warzone battle royale game will release in early March, VGC understands.



🔸 Mode will be 'instantly unlocked' for #ModernWarfare owners, sources indicate



➡️ https://t.co/jVnGBsBGvy pic.twitter.com/xM30iUgNyH