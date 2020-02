My Hero One's Justice 2 : Les différents modes de jeux récapitulés dans une nouvelle vidéo

Histoire de faire monter la température, même à l'heure du réchauffement climatique, Bandai Namco dévoile peu à peu les personnages qui composeront le roster de la dernière adaptation en date du manga Kōhei Horikoshi : My Hero One's Justice 2.

Dans ce troisième trailer, vous pourrez ainsi admirer en action les récemment annoncés Gang Orca, Seiji Shishikura, Kemy Utsushimi et Kendo Rappa. Mais ce n'est pas tout, puisque cette bande-annonce tout ce qu'il y a de plus japonaise s'attarde également sur les différents modes de jeu :

Mission , durant lequel vous pourrez librement composer votre trio de super héros (ou pré-héros hein, c'est au choix)

, durant lequel vous pourrez librement composer votre trio de super héros (ou pré-héros hein, c'est au choix) Arcade , qui laisse la part belle aux dialogues passablement hurlés

, qui laisse la part belle aux dialogues passablement hurlés Player Customize , ou vous pouvez rhabiller pour l'hiver votre personnage favori

, ou vous pouvez rhabiller pour l'hiver votre personnage favori Story, qui présente l'avantage de vous raconter les deux pans de l'histoire de façon un rien manichéenne, et différenciant les méchants des gentils

Ça cogne, ça braille, ça défonce du décor à tout va : bref, on reste dans du shōnen pur jus, et c'est bien normal. Encore un peu de patience : My Hero : One's Justice 2 est prévu sur PlayStation 4, Switch et Xbox One pour le 13 mars 2020.