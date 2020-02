Call of Duty Modern Warfare : Régler ses comptes sur Rust en 1v1 sera bientôt possible

Les anciens se souviendront de Rust et de ses règlements de compte en 1 versus 1. Si vous êtes nostalgique de cette époque, sachez que cela sera de nouveau possible sur Call of Duty : Modern Warfare.

C'est via le site officiel d'Infinity Ward que l'on apprend que dans les nouveautés à venir pour cette semaine, on aura droit à une chose que les joueurs réclament : les développeurs évoquent en effet le 1v1 sur la carte Rust ainsi qu'un possible double XP sur les armes.

Cela ferait plaisir de retrouver la possibilité de régler des comptes sur Rust. Pour le moment, cette map en 6 v 6 ne souffre pas des soucis de respawns comme Shipment, cependant, les campeurs eux, trouvent toujours le moyen de "temporiser" dans les hauteurs.

Allez-vous en profiter à FOND ?