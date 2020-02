Rainbow Six Siege : Découvrez notre gameplay des 2 nouveaux opérateurs Iana et Oryx

L'opération Void Edge met à profit deux nouveaux opérateurs dans Rainbow Six Siege : Iana (attaque) et Oryx (défense). Deux nouveaux talents que Gameblog a éprouvé pour vous du côté de Montréal, en marge du Six Invitational.

À voir aussi : Rainbow Six Siege : Le Six Invitational 2020 s'annonce en vidéo, toutes les infos

Disponible courant mars, l'opération Void Edge a été présenté en grande pompe ce week-end lors du dénouement du Six Invitational, le championnat du monde sur la licence Rainbow Six Siege. Qui dit nouvelle opération, dit refonte d'une map (Oregon) mais aussi arrivée de nouveaux agents. Les deux nouveaux opérateurs en question sont la Néerlandaise Iana (attaque) et le Jordanien Oryx.

Le premier est capable d'utiliser une projection holographique de lui-même, afin de recueillir des informations et déjouer des pièges, tandis que le second peut se hisser à la force de ses bras à travers les trappes et détruire en fonçant dessus les murs non renforcés. Des aptitudes particulières que l'on vous propose de découvrir ou de (re)voir dans notre vidéo fait maison.