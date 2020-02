Saint-Valentin : Mortal Kombat 11 célèbre l'amour avec un événement

Il ne faudrait pas passer à côté. La Saint-Valentin donne l'occasion aux jeux vidéo de proposer autre chose que de la violence, des guerres, des boyaux qui volent et de la cervelle collée au mur. Quoi ? On parle de Mortal Kombat 11 ? Ah, pardon, oubliez ce que je viens de dire.

Ce n'est pas parce que c'est la Saint-Valentin que NetherRealm Studios va signer une trêve pour Mortal Kombat 11. Au contraire, l'événement permet d'aborder le jeu de combat ultra-gore d'une autre manière.

Jusqu'à ce lundi 17 février, l'événement Sois à moi est en cours dans le mode Tours du Temps., accessible gratuitement à tous les possesseurs. Il y sera question de découvrir de nouveaux modificateurs trop choupis et gagner des Brutalities et skins inédits pour trois kombattants : Jax, Kano et Kitana.

Au passage, Warner Bros. Interactive annonce que la huitième saison de la Kombat League débutera le mardi 18 février, et que tous ceux qui possèdent Mortal Kombat 11, disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, pourront participer à la Season of Naknadan Greed jusqu'au 17 mars.

Le 8 de ce mois, se tiendra le Final Kombat 2020, finale de Pro Kompetition, à Chicago où le créateur et le doubleur de Spawn, Todd Mc Farlane et Keith David, seront présents...