Call of Duty Modern Warfare : Le mode Battle Royale Warzone découvert par hasard par un joueur

On le sait désormais, le battle royale fera son retour dans Call of Duty : Modern Warfare. Après un premier essai par Treyarch sur Black Ops 4 c'est au tour d'Infinity Ward de s'y essayer. Le mode Warzone a pu être découvert par hasard sur le jeu.

Un joueur de Call of Duty : Modern Warfare a en effet posté sur Twitter des images du menu du mode Warzone. Ce dernier s'est retrouvé bloqué dans le mode par le plus grand des hasards. Voici ce qu'il a pu voir :

I'm still in the lobby but can only do the training session. It gives the option to 'fill' or 'dont fill' the squad, but pressing either does nothing right now. pic.twitter.com/tj2iXe3Ctz