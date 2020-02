Thrustmaster dévoile un pédalier qui a du coeur : Le T-LCM

Dans la série des slogans qui claquent, je demande le tout nouveau pédalier de Thrustmaster. Il s'appelle utilise le H.E.A.R.T et aura sans doute pour but de toucher le coeur des joueurs et des amateurs de simulations automobiles. Ce nouveau matos est-il prometteur ? Vais-je épuiser mes réserves de jeux de mots avec coeur ?

À lire aussi : TEST de l'ensemble HOTAS Thrustmaster T16000 : L'option parfaite pour vos premiers décollages

Désigné sous l'appellation T-LCM Pedals, ce nouveau pédalier serait un nouveau cap dans la précision et les sensations apportées en matière de simulation. Faisons le tour de l'annonce.

Le HEART, c'est un joli nom pour un brevet déposé par la marque concernant la façon de rendre compte de la position des pédales lorsque vous les actionner. Alors que les systèmes classiques utilisent des potentiomètres, le HallEeffect Accurate Technology utilise un système magnétique. Pas d'éléments mécaniques, pas de frottements, pas de switch. La marque bretonne avance ainsi une augmentation de la fiabilité.

Pour améliorer les sensations, le retour de force s'adapte à la pression que vous exercez sur les pédales. Un jeu de ressorts est fourni afin que vous puissiez le régler à votre goût aussi bien en résistance qu'en pré-contrainte. Développé pour succéder à la série T3PA, il est compatible avec les semelles de ces derniers. Toute une série d'accessoires sont disponibles pour adapter au mieux la bête à vos configurations.

Bardé de métal et de caoutchouc, le T-LCM est d'ors et déjà disponible à la précommande et arrive officiellement le 26 mars. Si vous avez 200€ et que vous ne voulez pas perdre les pédales, vous savez ce qui vous reste à faire. Surtout qu'il est compatible avec tous les volants PC du marché et nombre de volants Thrustmaster pour consoles.