Backbone jeu d'aventure en pixels arty se trouve un éditeur, une date de sortie et une vidéo

Backbone est un "petit" jeu d'aventure policière, en pixels artistiques qui semble sur le papier, absolument sublime. Il vient tout juste de donner une fenêtre de sortie sur PC Steam et consoles, et de divulguer son éditeur attitré. Et ça c'est la classe.

Et c'est donc à Raw Fury que reviendra l'honneur d'éditer sur Terre le jeu du studio indépendant EggNut, à venir sur consoles et PC au début de l'année 2021. Mais au fait, de quoi s'agit-il donc ?

Eh bien, nous sommes dans la peau d'un certain Howard Lotor, un détective privé qui travaille sur une affaire de disparition lambda (genre) dans une dystopie prenant place dans la ville de Vancouver. Mais l'une de ses découvertes va le pousser dans une inquiétante quête vers la vérité.

Pour un pitch plus complet, rendez-vous ci-dessous pour les puristes :

Backbone est un mélange entre une aventure cinématographique et des dialogues immersifs ramifiés, inspirés des CRPG classiques. Le jeu explore des thèmes mûrs dans une ville d'animaux anthropomorphes où l'espèce dicte la classe sociale. Reniflez des indices, interrogez une équipe de personnages variés, résolvez des énigmes et choisissez les pistes à suivre. Backbone propose un univers unique basé sur le vrai Vancouver, animé par une esthétique moderne époustouflante en pixel art et une bande-son originale de jazz plutôt sombre.

Rappelons pour celles et ceux qui aimeraient tâter de la bête (littéralement), que Backbone : Prologue, une démo gratuite qui vous propose de suivre Howard pendant le premier acte du jeu est d'ores est déjà disponible sur Steam.

A ce propos, sachez que depuis sa sortie en avril 2019, Backbone : Prologue a été téléchargé plus de 130 000 fois avec 98% de commentaires positifs provenant de plus de 2 000 avis.

Quelle classe.