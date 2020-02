Call of Duty Modern Warfare fait leaker le nom de son Battle Royale avec une image

Call of Duty Modern Warfare va lui aussi s'offrir un mode Battle Royale et c'est via une fuite que l'on peut apprendre son nom avec une illustration (supposée) en prime !

Un utilisateur de Reddit a fait fuiter une image (supprimée depuis) du mode Battle Royale de CoD : Modern Warfare. Celui-ci se nommerait Warzone et sur l'image en question (voir notre galerie) on peut y apercevoir clairement le personnage de Ghost, le nouvel opérateur de la saison 2 du jeu.

Il y a tout de même peu de chances que tout ceci soit du pipeau étant donné les précisions apportées. D'autant qu'il y a quelques temps des joueurs avaient pu via un bug avoir une vue panoramique d'une des cartes du mode coop qui semblait être aménagée spécifiquement pour un mode BR.

Rappelons que CoD Modern Warfare est disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis le 25 octobre 2019, et que la Saison 2 est arrivée le 11 février.