Call of Duty Modern Warfare : La Saison 2 est lancée, cartes, contenus gratuits... Ce qu'il faut retenir

Vous le savez, la Saison 2 de Call of Duty : Modern Warfare s'est lancée il y a quelques heures. Et comme vous le savez sans doute, on a eu droit à de nouvelles cartes Multijoueur, de nouveaux modes et un tout nouveau Passe de Combat disponible gratuitement pour tous les joueurs sur toutes les plateformes. On fait le point si vous le voulez bien.

À voir aussi : Call of Duty Modern Warfare : L'arbalète est-elle trop puissante ?

La Saison 2 de Call of Duty : Modern Warfare apporte donc son lot de nouvelles cartes multijoueur gratuites, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles armes disponibles pour tous les joueurs.

Mais c'est tout au long de la Saison 2 que les joueurs sur toutes les plateformes pourront continuer le combat aux côtés de leurs Opérateurs préférés et sur de nouvelles cartes, avec notamment le retour de certaines bien connues des joueurs, mais aussi profiter de nouveaux défis et récompenses en jeu, découvrir de modes de jeu à durée limitée et des playlists parmi les plus plébiscitées par la communauté.

Nouveau Passe de combat

La Saison 2 propose également un tout nouveau Passe de Combat, permettant aux joueurs de débloquer gratuitement jusqu'à deux nouvelles armes, 300 points COD, des cartes de visite et plus encore. Ceux qui le veulent peuvent également passer au niveau supérieur en achetant le Passe de Combat de la Saison 2 contre 1000 points Call of Duty et ainsi débloquer jusqu'à 100 paliers de récompenses et plus de 170 objets à gagner.

Comme prévu par les astres, la Saison 2 propose un flux constant de nouveaux contenus dans Modern Warfare pour tous les joueurs, avec du contenu supplémentaire et de nouvelles playlists mises en ligne chaque semaine.

Voici ce qui vous attend :

Nouvelles cartes multijoueurs : Rust, une carte multijoueur adulée par les joueurs arrive tout droit de Call of Duty: Modern Warfare 2, où les joueurs se livrent à un combat intense et rapide au sein d'un chantier pétrolier au milieu du désert. Dans le tout nouvel Atlas Superstore, les joueurs ont mis les pieds dans un entrepôt de supermarché contrôlé par les forces d'Al-Qatala avec des lignes de vue uniques. Plus tard dans la saison, Khandor Hideout rejoindra la rotation avec un désert isolé dans un champ de bataille transformé, adapté à des tactiques polyvalentes et à des styles de jeu variés.

: Rust, une carte multijoueur adulée par les joueurs arrive tout droit de Call of Duty: Modern Warfare 2, où les joueurs se livrent à un combat intense et rapide au sein d'un chantier pétrolier au milieu du désert. Dans le tout nouvel Atlas Superstore, les joueurs ont mis les pieds dans un entrepôt de supermarché contrôlé par les forces d'Al-Qatala avec des lignes de vue uniques. Plus tard dans la saison, Khandor Hideout rejoindra la rotation avec un désert isolé dans un champ de bataille transformé, adapté à des tactiques polyvalentes et à des styles de jeu variés. Nouvelle carte de Guerre Terrestre : à Zhokov Boneyard, une vaste décharge d'avions à Verdansk, parcourez la carte à bord d'un tank, trouvez la position de tir idéale ou restez à pieds pour éliminer discrètement vos adversaires.

à Zhokov Boneyard, une vaste décharge d'avions à Verdansk, parcourez la carte à bord d'un tank, trouvez la position de tir idéale ou restez à pieds pour éliminer discrètement vos adversaires. Nouvelles cartes d'Escarmouche : la carte classique de Modern Warfare Rust fera également son apparition dans le mode Escarmouche, offrant un nouveau cadre pour des matchs intenses et rapprochés en 2v2. Dans Bazar, disponible au cours de la saison, vous expérimenterez une zone d'affrontement remplie de tension parmi une coupe transversale étroitement confinée des rues d'Urzikstan.

: la carte classique de Modern Warfare Rust fera également son apparition dans le mode Escarmouche, offrant un nouveau cadre pour des matchs intenses et rapprochés en 2v2. Dans Bazar, disponible au cours de la saison, vous expérimenterez une zone d'affrontement remplie de tension parmi une coupe transversale étroitement confinée des rues d'Urzikstan. Nouveaux modes multijoueurs : Une toute nouvelle playlist régie par les règles de la Call of Duty League permettra aux fans de jouer comme des pros. Plus tard dans la Saison 2, les tournois Escarmouche feront leur retour et les joueurs s'affronteront dans des combats à élimination directe en 2v2 pour gagner des récompenses. Tout au long de la saison, des modes supplémentaires seront disponibles, y compris le mode Démolition très apprécié des fans, opposant deux équipes l'une à l'autre dans le but d'attaquer ou de détruire des sites de bombes.

: Une toute nouvelle playlist régie par les règles de la Call of Duty League permettra aux fans de jouer comme des pros. Plus tard dans la Saison 2, les tournois Escarmouche feront leur retour et les joueurs s'affronteront dans des combats à élimination directe en 2v2 pour gagner des récompenses. Tout au long de la saison, des modes supplémentaires seront disponibles, y compris le mode Démolition très apprécié des fans, opposant deux équipes l'une à l'autre dans le but d'attaquer ou de détruire des sites de bombes. Nouvelles épreuves : Quatre nouvelles épreuves seront incluses dans la Saison 2, mettant à l'épreuve les compétences des joueurs pour grimper dans le classement et obtenir 3 étoiles et de l'XP. En Quad Race, montez à bord d'un quad et terminez le parcours le plus rapidement possible. Dans Fire in the Hole, améliorez votre visée en lançant un équipement mortel sur une cible. Dans Price's Alley, affinez la prise de décision et éliminez l'ennemi face à des vagues mêlant assaillants et civils. Dans Behind Enemy Lines, trouvez et éliminez tous les ennemis dans la zone d'opérations le plus rapidement possible.

Ce n'est pas tout...

Les joueurs qui possèdent le Passe de Combat de la Saison 2 seront instantanément récompensés par un nouvel Opérateur emblématique, Simon «Ghost» Riley, figure bien connue des fans, jouable dans tous les modes multijoueur et Opérations Spéciales, ainsi que par l'accès à encore plus de plans d'armes, de jetons d'XP, de skins d'Opérateurs, de montres et plus encore.

De plus, les joueurs qui atteignent le niveau 100 auront ainsi débloqué un total de 1300 points COD qui pourront être utilisés pour récupérer encore plus de contenus cosmétiques dans la boutique.

Un Pack Passe de Combat est également disponible pour ceux qui souhaitent accéder au même contenu payant avec une longueur d'avance, et contient 20 sauts de niveaux pour accéder immédiatement à plus de nouveaux équipements.

En plus du Passe de Combat, tout au long de la Saison 2, les joueurs pourront également acquérir encore plus de nouveaux contenus et packs dans la boutique de Modern Warfare, y compris deux nouveaux Opérateurs, de nouveaux éléments de personnalisation inspirés par la Call of Duty League, des plans d'armes, des apparences d'Opérateurs et bien plus.