Resident Evil REsistance : Capcom annonce deux niveaux et deux nouveaux Masterminds

Les fans d'horreur zombiesque ne le savent que trop bien : un Resident Evil sans un bon gros méchant diabolique, c'est un peu comme une purée sans muscade, l'aspect est similaire, mais vos papilles auront tôt fait de découvrir le pot aux roses.

À voir aussi : TGS 2019 : On a joué à Project REsistance, la nouvelle curiosité de Capcom

Alors que tous les regards et désirs des fans semblent se tourner vers le remake de Resident Evil 3, en attendant un huitième épisode numéroté, Capcom entend bien refaire parler de l'épisode multijoueur Resistance qui lui est accolé, et plutôt deux fois qu'une.

Cette drôle d'expérience que notre exterminateur de zombis avait pu tester lors du dernier Tokyo Game Show oppose pour rappel une bande de quatre cobayes à un maître du jeu : si les premiers doivent s'échapper de son emprise, le second n'aura de cesse de leur envoyer des hordes d'ennemis à la face.

Et si les survivants conservent un aspect passe-partout, Capcom met aujourd'hui l'accent sur deux nouveaux Masterminds (commencez pas, il s'agit de leur qualification officielle, même en français), qui viendront rejoindre Annette Birkin et Daniel Fabron, déjà annoncés par l'éditeur. Il faudra donc également compter avec Alex Wesker et Ozwell Spencer, les antagonistes tirés des spin-offs Revelations. Chacun des Mastermind possédant un plat une attaque "signature", nous découvrons également grâce à notre galerie d'images que Wesker pourra compter sur le support de la plante carnivore Yateveo, tandis qu'Ozwell générera un champ de désintégration, histoire de.

Deux nouveaux environnements ont également été dévoilés par l'éditeur d'Osaka, en la présence d'un casino et d'un parc abandonné, tous deux désertés après une certaine pandémie, ou l'effondrement de l'économie, allez savoir.

Si vous vous réjouissez du malheur des autres, Resident Evil Resistance vous permettra de régler vos comptes à la sortie de Resident Evil 3, le 3 avril prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.