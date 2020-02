Xbox et Samsung annonce un partenariat autour du Project xCloud

Cela fait de nombreux mois que Microsoft clame haut et fort que son ambition est de transformer tout le monde en joueurs, et si possible en joueurs Xbox. Et ce, peu importe la machine sur laquelle ils jouent. Pour y parvenir, le géant compte sur son service de streaming, mais aussi sur des partenariats stratégiques.

Microsoft compte sur Samsung pour contribuer à l'expansion de son service de jeu en streaming connu pour l'instant sous le nom de Project xCloud. En effet, le géant coréen vient d'annoncer au cours de son événement Unpacked qu'il travaille actuellement avec Microsoft sur une "expérience de jeu en streaming premium qui repose sur le cloud."

Dans un communiqué publié des suites de cette annonce de Samsung, Microsoft a confirmé que cette nouvelle alliance était bien liée à Project xCloud :

Nous croyons que les joueurs du monde entier devraient avoir accès à de grands jeux de grande qualité sur l'appareil de leur choix. Travailler avec des partenaires comme Samsung représente une étape importante de nos plans pour Project xCloud et cela va contribuer à rendre le jeu en streaming plus accessible pour les joueurs. Nous avons hâte d'en partager davantage plus tard cette année.

Reste maintenant à découvrir la forme exacte que prendra ce partenariat pour les utilisateurs des appareils Samsung. Les ambitions de Microsoft en matière d'ubiquité de ses jeux et services pousse à croire que d'autres partenariats de ce type seront annoncés dans les mois à venir. Mais aucun indice à ce sujet n'a filtré pour le moment.