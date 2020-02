Outriders : Le jeu s'offre une vidéo et annonce un stream le 13 février

Annoncé lors de l'E3 2019 un peu par surprise, le shooter Outriders s'offre une toute nouvelle bande annonce et en profite pour teaser un stream qui doit avoir lieu le 13 février prochain, soit ce jeudi.

Un stream de présentation du jeu commencera ainsi ce jeudi 13 février à 21h00. Pour suivre le streaming en question, il faudra se rendre sur cette chaîne Twitch qui est tout simplement la chaîne officielle de Square Enix.

Pour mémoire Outriders est un shooter RPG qui se déroule dans un univers de science-fiction dans lequel l'humanité périt à petit feu en tentant de coloniser la planète Enoch. Bartek Kmita, directeur de jeu chez People Can Fly explique :

C'est extraordinaire de dévoiler enfin ce sur quoi nous travaillons depuis quatre ans. Outriders est notre premier jeu depuis que nous avons quitté Epic Games, et cette idée de jeu que nous avions toujours voulu créer est devenu le projet le plus ambitieux que People Can Fly ait jamais entrepris.



Le titre est prévu pour la fin 2020 sur PS4, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC.