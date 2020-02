Dead Cells The Bad Seed se lance avec un magnifique trailer

Nous sommes le 11 février 2020 et Dead Cells gagne, comme prévu, une extension payante. The Bad Seed se trouve disponible et ne comptait pas le rappeler autrement qu'avec une bande-annonce animée du plus bel effet.

À voir aussi : Haunted PS1 Demo Disc : Une compilation de 17 démos horrifiques disponible gratuitement

Pour 4,99 euros, les joueurs de Dead Cells peuvent prolonger le plaisir de mourir à répétition dans de nouveaux environnements générés aléatoirement. Le DLC The Bad Seed, c'est l'assurance de pouvoir explorer la Serre et Marais des Fugitifs et d'affronter un tout nouveau boss.

Et pour vous encourager à foncer et soutenir Motion Twin, c'est une vidéo assez splendide qui est partagée, dans laquelle le héros sans tête affronte toujours plus d'ennemis, avec une certaine réussite, beaucoup de classe et pas d'humour. Un bon résumé de l'expérience Dead Cells, en somme.

Dead Cells : The Bad Seed est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.