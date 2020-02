Animal Crossing New Horizons : Des achats in-game présents selon l'ESRB

Depuis l'automne 2004 et l'arrivée quelque peu tardive de la série Animal Crossing sous nos latitudes, les travailleurs que vous êtes savent qu'à chaque jour suffit sa peine, et surtout sa cargaison de clochettes, destinées à rembourser vos différents créanciers.

Mais avec le temps qui court, et qui nous rend sérieux, la vie se complexifie, et une certaine forme de porosité semble apparaître entre la paisible existence anthropomorphe qui caractérise la série de Katsuya Eguchi, et la vraie vie véritable. Ainsi, vous pensiez peut-être vous évader dans l'univers du futur épisode New Horizons après une journée de dur labeur tout ce qu'il y a de plus tangible ? Et bien figurez-vous que ce ne sera peut-être pas si simple...

En effet, la page officielle du jeu mise en ligne par Nintendo permet de découvrir avant même sa publication quelques uns des content descriptors de l'ESRB, ces petites mentions qui visent à protéger outre-Atlantique nos chères têtes blondes de la présence de violence ou, pire, de jeux d'argent. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la très potentielle présence d'achats in-game présents dans Animal Crossing : New Horizons, comme l'atteste notre capture d'écran disponible pour la postérité dans notre galerie d'images.

L'épisode New Leaf avait déjà introduit le système des Leaf Tickets, une monnaie qui pouvait également être gagnée sans dépenser de véritables brouzoufs, mais cette simple mention pourrait faire se dresser un sourcil curieux chez les fans de simulation paisible.

Alors, DLC purement cosmétiques ou extensions déjà dans les cartons ? Toujours est-il que la vie insulaire promise pourra peut-être vous coûter un peu plus cher que prévu... Animal Crossing : New Horizons et sa Switch Collector sortiront tout deux le 20 mars 2020, oui mais sur Switch.

Que vous évoque l'arrivée de microtransactions dans Animal Crossing : New Horizons ? Ne sommes-nous donc bons qu'à payer ? Faites-nous part de vos avis faits d'air pur et d'eau fraîche dans les commentaires ci-dessous.