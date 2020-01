The Initiative : Phil Spencer tease le retour d'une ancienne licence pour la prochaine Xbox

Décidément, ce cher Phil semble inarrêtable ces derniers temps : au four, au moulin et sur à peu près tous les fronts, le dirigeant des Xbox Game Studios se risque même à faire un petit aller-retour au Japon, comme ça, en pleine pandémie. Quel homme.

Et si les paroles d'un des grands de ce petit monde peuvent rapidement mettre le feu à ce drôle d'outil que l'on appelle Internet, la déclaration du jour a en plus le bon goût de venir toucher la corde sensible des joueurs, en leur promettant du neuf avec du vieux.

Depuis l'annonce de la création du tout nouveau studio The Initiative lors de l'E3 2018, les spéculations et les espoirs vont bon train concernant le mystérieux projet sur lequel travaillent depuis déjà plusieurs années l'équipe en partie composée d'anciens membres ayant oeuvré sur God of War, Rise of the Tomb Raider et plus récemment The Last of Us.

Et si le mystère plane toujours autant que notre cher Joniwan sur ce que nous proposera dans un avenir assez proche le supergroupe, Philou annonce tout de go sur sur compte Twitter le retour en grâce d'une ancienne licence :

Great update today with @DGallagher_LA @mattbooty and the team @TheInitiative. Incredibly talented studio challenging themselves to do new things things (and old things :-) ) in new ways. - Phil Spencer (@XboxP3) January 28, 2020

Super réunion aujourd'hui avec Darrell Gallager, Matt Booty et l'équipe de The Initiative. Ce studio incroyablement talentueux se dépasse pour faire de nouvelles choses (et d'anciennes :-) ) d'une nouvelle manière.

Entre cette bombe larguée avec une nonchalance certaine et le récit de son périple sur l'Archipel pour préparer l'arrivée de la nouvelle génération de Xbox, c'en est trop. Les gens peuvent avoir le coeur fragile, m'sieur Spencer. Et surtout, nous sommes en 2020 : les smileys n'ont plus de nez, nous n'avons plus le temps de niaiser.

Au vu nombre de licences aussi conséquentes que juteuses que possède déjà le constructeur américain via ses Xbox Game Studios, les espoirs les plus fous sont officiellement permis. allez, encore un peu de patience, puisque nous découvrirons d'ici quelques mois de quoi il retourne...

Quelle ancienne licence aimeriez-vous voir développée par The Initiative ? Les Xbox Game Studios peuvent-ils donner un sérieux avantage à la prochaine Xbox ? Faites-nous part de vos fantasmes dans la limite de la légalité.