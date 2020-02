The Outer Worlds a-t-il profité de sa sortie via le Xbox Game Pass ? Le PDG de Take-Two s'interroge

Les joueurs amateurs de bons plans, radins, ou peu soucieux de conserver sur un étagère une galette faite d'atomes agglomérés (rayez la mention inutile) ne le savent que trop bien : le système d'abonnement permet de rester en phase avec le planning des sorties sans avoir à se délester d'une paire d'organes tous les mois.

Et à ce petit jeu, le Xbox Game Pass de Microsoft tire depuis un bon moment son épingle du jeu, notamment en proposant day one quelques nouveautés parfois très désirables. Et le plus étonnant, dans tout cela, c'est que la sélection ne concerne pas forcément que les exclusivités first party du constructeur américain.

Récemment, la langue la plus pendue de l'industrie affirmait d'ailleurs tout de go que ce modèle économique était justement viable, mais qu'en est-il pour les studios qui s'y engouffrent ? C'est justement la question que s'est posé à voix haute Strauss Zelnick, le PDG de l'éditeur Take-Two, durant la conférence téléphonique consacrée aux bons résultats de l'entreprise la semaine dernière.

Egalement disponible sur PC et PlayStation 4, The Outer Worlds a été directement proposé via le Xbox Game Pass, quand bien même Zelnick faisait part de ses doutes sur ce dernier en juin dernier :

Je pense que le foyer américain moyen voudra bien s'abonner à deux ou trois contenus de divertissement en même temps. Je ne suis pas sûr que les logiciels soient particulièrement propices à cette formule, car vous jouez généralement à une poignée de titres chaque jour, mais sur un temps long.

Mais après la sortie du RPG à la première personne d'Obsidian Entertainment, le PDG semble avoir mis un peu d'eau dans son vin :

D'une manière générale, nous pensons que ces offres d'abonnement ne sont pas forcément les mieux adaptées à notre catalogue, mais nous sommes prêts à expérimenter et à prendre des risques lorsque cela a du sens pour un titre en particulier.

Nous sommes ravis d'avoir noué un partenariat avec Microsoft, et sommes surtout ravis que le jeu soit un tel succès : nous avons vendus deux millions d'exemplaires et remporté 75 récompenses.



La technologie du streaming n'est en qu'à ses débuts, et notre objectif est d'être présent là où sont les consommateurs. Sur le sujet, nous sommes oecuméniques et ouverts d'esprit.

Si l'intéressé ne nous raconte pas des salades, il faudra donc logiquement s'attendre à voir d'autres titres édités par Take-Two proposés day one via le Xbox Game Pass.

En attendant de découvrir lesquels, rappelons que la version (finalement physique) de The Outer Worlds sur Switch a été repoussée aux calendes grecques, jusqu'à l'extinction du coronavirus, ou de l'espèce humaine.

