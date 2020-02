Nintendo Switch : Le coronavirus retarde The Outer Worlds, une vraie version boîte annoncée

Nous vous indiquions pas plus tard qu'hier que la version Switch de The Outer Worlds était prévue pour le 6 mars prochain. Malheureusement, le coronavirus, qui a mis la planète en état d'alerte et qui paralyse de nombreuses activités, a indirectement touché les développeurs de ce portage. Mais, histoire de voir le bon côté des choses, l'éditeur du jeu est au passage revenu sur une décision impopulaire prise il y a quelques jours.

La version Nintendo Switch de The Outer Worlds est retardé jusqu'à nouvel ordre. La nouvelle est tombée hier soir sur le compte Twitter de l'éditeur du jeu Private Division. Ce dernier peut être ajouté à la longue liste des sociétés dont l'activité a été impactée par le coronavirus.

We're delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We'll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we'll let you know!