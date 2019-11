Street Fighter V : Champion Edition s'annonce en vidéo avec le retour de Gill

Si les visages des combattants de Street Fighter V accusent tout comme les nôtres du temps qui irrémédiablement passe, il ne faut pas pour autant penser que Capcom aurait entre temps changé son fusil d'épaule. Oh que non.

Les moins de vingt ans ne s'en rappellent sans doute pas, mais les spécificités du genre versus fighting nécessite comme pour les meilleurs vins d'observer l'évolution gustative du précieux nectar une fois entre les mains des joueurs, et d'y apporter si besoin quelques ajustements.

Aujourd'hui, nous découvrons enfin ce que nous teasait le producteur Yoshinori Ono depuis quelques mois : exit donc les seasons pass, le Street Fighter V nouveau s'appelle Street Fighter V : Champion Edition, et il s'annonce aujourd'hui en vidéo.

Cette itération de tous les superlatifs n'hésite pas à jouer la carte du maxi best-of qui va bien, en affichant fièrement ses 40 pugilistes qui s'affronteront au sein de 34 environnements et pourront choisir leur style parmi 200 costumes, excusez du peu. Evidemment, l'ajout le plus notable dans le roster pléthorique est le retour assez surprenant de Gill, le boss bicolore comme un Malabar de Street Fighter III un peu tombé dans l'oubli, il faut bien l'avouer. En termes de gameplay pur, l'arrivée d'un second V-Skill, un coup unique pour chaque personnage, devrait évidemment ouvrir de nouvelles possibilité en cours de match.

Et parce qu'il faut bien parler gros sous, Capcom essaye de contenter tous les joueurs, fidèles ou non, Gill pourra être débloqué pour 5,99€, et les possesseurs de Street Fighter V ou Street Fighter V : Arcade Edition pourront acheter tout ce contenu supplémentaire pour 24,99€.

Pour tous les autres, Street Fighter V : Champion Edition sortira pour ruiner votre fête commerciale des amoureux, puisque la version nec plus ultra de la baston made in Capcom débarquera le 14 février 2020, sur PC et PlayStation 4.