Steam : Le "review bombing" toujours dans le collimateur de Valve

Le review bombing (torpillage de test, littéralement) est cette tendance pour des utilisateurs à laisser en ligne des avis négatifs en groupe (donc concertés) dans le but de nuire aux ventes d'un jeu. Et c'est justement ce type de comportement que Valve est en train d'essayer d'éradiquer.

Valve a récemment communiqué au sujet du review bombing (mais pas que) sur Steam. Voici son long message, traduit ci-dessous :

En mars, nous avons lancé de nouvelles fonctionnalités pour atténuer l'effet du review bombing. Ces évaluations correspondent à des efforts concertés pour influencer négativement le score d'évaluation pour des raisons sans rapport avec le fait que les futurs joueurs pourraient apprécier ou non le jeu. Les évaluations des utilisateurs sont régulièrement l'une des fonctionnalités les plus utilisées dans la boutique.



Elles obtiennent autant de vues que la page de recherche, il est donc important qu'elles soient exactes et fiables. Dans le cadre d'un nouveau processus, notre équipe utilise une combinaison d'outils et l'avis des développeurs pour identifier les activités d'évaluation anormales. Après avoir identifié un potentiel matraquage d'évaluations, nous nous réunissons pour découvrir ce qui s'est passé et voir si l'activité d'évaluation doit être marquée "hors sujet" (ce que nous avons fait 44 fois jusqu'à présent).



Une fois que nous avons pris notre décision, les évaluations effectuées pendant ces périodes "hors sujet" seront exclues par défaut du score d'évaluation (un paramètre que les clients peuvent modifier s'ils le souhaitent).





Le cas le plus probant est sans aucun doute Metro Exodus qui a souffert d'être sortie en priorité sur Epic Games Store ; c'est aussi le cas de Borderlands 3 pour les mêmes raisons.

Le review bombing est hélas une tendance qui existe aussi sur des sites comme Metacritic avec le récent exemple pour Warcraft III : Reforged qui est actuellement à 0,5 de note utilisateur (voir la news relative).