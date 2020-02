Warcraft 3 Reforged a une (mauvaise) note utilisateurs Metacritic record

Internet est ainsi fait : impossible de voir le monde autrement qu'en noir et blanc, de tenter de laisser s'exprimer la mesure. Dernière victime en date de ce qu'on pourra appeler un piétinement collectif : la restauration de Warcraft III.

À voir aussi : Diablo IV : Selon les fondateurs et ex-employés le vieux Blizzard est "mort et a changé"

Sorti le 28 janvier dernier, Warcraft III : Reforged n'a semble-t-il que moyennement convaincu la presse mondiale. Son Metascore, s'appuyant sur 14 tests (le nôtre arrivera prochainement), n'est que de 63 sur 100.

Du côté des quelques 22.000 joueurs qui ont souhaité exprimer leur point de vue sur Metacritic, la note est un peu plus... salée. Avec un bel arrière-goût de vinaigre. Comme l'a remarqué PC Gamer, Warcraft III : Reforged est devenu le jeu le plus mal évalué par les utilisateurs avec un score de 0,5 sur 10 (comme l'atteste notre image dans la galerie).

Il chipe ainsi la place du titre le plus détesté à Day One : Garry's Incident et son 0,7. Les commentaires, qui dénoncent l'absence de nouveautés importantes annoncées, d'une mise à jour obligatoire de l'oeuvre originale qui se trouverait gâchée.

Mais est-ce que cela mérite un zéro d'office ? On vous laisse y réfléchir et répondre avec des commentaires courtois et réfléchis.