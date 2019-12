The Outer Worlds annonce un DLC narratif pour l'année prochaine

Nommé dans pas moins de quatre catégories lors des très nocturnes Game Awards, The Outer Worlds est reparti dans son univers loufoque et sarcastique la queue entre les jambes, sans parvenir à briller au milieu de ses petits camarades. Qu'importe, le dernier Obsidian continue son bonhomme de chemin.

Via un récent post publié via les forums du développeur californien, la responsable communautaire Shyla commence par adresser un message de remerciements à tous les fans qui ont apporté leur soutien au jeu lors de ladite cérémonie, mais annonce aussi (et surtout) la suite de l'aventure :

À tous ceux qui ont voté pour nous pour les Game Awards, vous êtes tous fantastiques et nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. La réception de The Outer Worlds a été incroyable, et n'être ne serait-ce que nommé signifie beaucoup.



Cependant, le voyage n'est pas encore terminé, car nous sommes ravis d'annoncer que nous allons étendre l'histoire à travers un DLC l'année prochaine ! Les détails seront communiqués à une date ultérieure.

Après 70 ans de sommeil forcé, il fallait bien au moins ça, non ? Si The Outer Worlds est disponible depuis le mois d'octobre sur PC, PS4 et Xbox One, la version Switch est toujours attendue pour le premier trimestre de l'année 2020, comme nous vous l'expliquions le mois dernier.