Dreams : Une exposition interactive en France pour le lancement

Passé Gold il y a peu, le dernier projet de Media Molecule, qui aura mobilisé ses équipes pendant près de sept ans, n'est plus qu'à une semaine de sa sortie définitive. Celle-ci sera fêtée en grandes pompes dans notre capitale.

À voir aussi : Dreams est GOLD, 7 ans après son annonce

Du 12 au 16 février, l'Exposition Interactive Dreams ouvrira ses portes au 3 rue Portefoin dans le 3e arrondissement de Paris. Mais de quoi sera-t-il question une fois sur place et le pas de la porte franchi ? Quelqu'un vous bandera les yeux et... Je plaisante, détendez-vous.

Vous pourrez découvrir des créations sur Dreams, dont quatre conçues juste pour l'occasion par les artistes Toxic Avenger, Oskunk, Le Diamantaire et Piano Novel. Au passage, une Game Jam "opposant" dix équipes d'étudiants de l'ICAN pour la création d'un mini-jeu se tiendra du 12 février à 10h00 au 13 février à 15h00, un jury composé de membres de la communauté We Are PlayStation et de développeurs de Dreams se chargera de désigner le meilleur.

Concernant les jours et horaires d'ouverture, sachez que le mercredi 12 février, ce sera l'avant-première, avec accès à l'exposition en entrée libre entre 10h00 et 18h30 et un vernissage sur invitation de 19h30 à 23h00. Ensuite, du jeudi 13 au dimanche 16 février, vous pourrez vous faufiler dans l'expo de 10h00 à 18h00.

Dreams est quant à lui attendu sur PS4 pour le 14 février prochain.