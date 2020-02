Fairy Tail : Le J-RPG reporté de trois mois, son producteur s'excuse

Dans les contes de fées, tout est plus simple : les gens sont beaux, sentent bons, et il n'est jamais questions de leurs déjections respectives. Encore mieux : à moins que le scénario ne l'exige, ils sont, comme la chenille, toujours à l'heure.

À voir aussi : Yakuza 7 : L'auteur du manga Fairy Tail le qualifie de "chef d'oeuvre"

Malheureusement, tout ne relève pas toujours du conte de fées pour Fairy Tail, malgré l'apparent rapprochement sémantique que suggère son nom. Le manga de Hiro Mashima fera comme vous le savez une nouvelle fois l'objet d'une adaptation en jeu vidéo, sous la forme d'un J-RPG développé par Koei Tecmo.

Aperçu pour la première fois lors de la Paris Games Week 2019, le jeu demandait encore à nous convaincre malgré un respect certain de l'oeuvre originale. Prévu depuis son annonce pour le mois de mars, Fairy Tail annonce aujourd'hui son report, les développeurs ayant besoin d'un peu pus de temps pour donner vie aux aventures de Natsu Dragnir.

Histoire de faire passer la pilule, le producteur du jeu Keisuke Kikuchi s'est fendu d'un message à destination des joueurs :

Je suis sincèrement désolé pour le report de FAIRY TAIL, ainsi que pour le désagrément causé à nos fans, à nos partenaires et à tous les gens investis dans le projet qui n'ont qu'une hâte ; celle de voir le jeu fini. Permettez-nous s'il vous plait de prendre un peu plus de temps pour perfectionner le jeu et assurer la meilleure qualité possible, afin que l'on puisse offrir une véritable expérience immersive aux fans. Nous allons travailler très dur pour améliorer les effets magiques, les effets des cinématiques, améliorer les balances et plus encore ! Nous parlerons de toutes les améliorations en détails dans les prochains mois. Ce report nous permettra de nous assurer de vous proposer un jeu encore plus satisfaisant. Merci pour votre compréhension !

Allez, encore un peu (plus) de patience : Fairy Tail est désormais prévu pour le 25 juin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.