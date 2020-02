Luigi's Mansion 3 : Les développeurs expliquent pourquoi il n'y a pas eu de DLC solo

Elle a beau être arrivée avec un peu de retard (c'est normal, elle devait prendre la ligne 13), notre cérémonie des Gameblog Awards que la Terre entière nous envie a notamment récompensé un certain Luigi's Mansion 3, élu meilleur jeu d'action-aventure.

Et si vous avez comme l'ensemble de la rédaction passé un très bon moment à arpenter les couloirs de l'Hotel du Repos Éternel (mis à part les quelques passages consacrés à ce fichu Ectochat), vous n'auriez sans doute pas craché sur quelques étages supplémentaires, histoire de faire durer le plaisir.

Malheureusement pour les forcenés du solo, le seul DLC annoncé jusqu'ici par Nintendo ne concernait que le mode multijoueur, comme vous le savez.

Pourtant, le studio Next Level Games (à qui l'on doit également le très bon épisode Dark Moon) semble avoir un temps songé à prolonger l'expérience des plaisirs solitaires, comme l'a récemment affirmé le creative director du jeu Bryce Holliday auprès de Kotaku Australia :

Au départ, nous avions vraiment envie chez Next Level Games de proposer une extension du mode solo, mais cette envie s'est rapidement évaporée. Nous avions beaucoup d'idées pour agrémenter l'expérience multijoueur, qui ont pourtant été elles aussi sacrifiées.

Développer pour le mode solo demande plus de temps, et s'avère plus difficile. [...] Un DLC consacré au multijoueur nous permettait de faire une pause, et de réfléchir différemment. L'avantage, c'est que toutes nos idées qui ont été retirées du mode solo pourront être réutilisées pour un autre jeu.

Il faut dire que Luigi's Mansion 3 n'a pas fini de faire parler de lui, puisque deux salves de contenu (payant) se téléchargeront sur l'eShop de la Switch : le 30 avril 2020, puis le 31 juillet, comme nous le détaillions ici-même.