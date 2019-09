Luigi's Mansion 3 : Nintendo dévoile un DLC payant à venir pour le mode multijoueur

Alors qu'un certain The Legend of Zelda : Link's Awakening débarque aujourd'hui sur les Switch et Switch Lite du monde entier, il est donc temps pour Nintendo de penser à l'après, et par conséquent à la prochaine grosse sortie de l'automne. Et non, il ne s'agit pas de Pokémon Épée/Bouclier.

Aperçu lors du dernier Nintendo Direct en date, le nouveau mode multijoueur du très attendu Luigi's Mansion 3, baptisé ScreamPark, constituera évidemment l'une des grandes nouveautés de cet épisode.

Jouable jusqu'à huit en local, le mode ScreamPark se déclinera comme vous le savez déjà en trois modes : combattre des fantômes, ramasser des pièces et enfin détruire des cibles. Ce que l'on ignorait en revanche, jusqu'à la très récente mise à jour de la page officielle du jeu sur le site de Nintendo, c'est que du contenu supplémentaire et surtout payant viendra s'ajouter après la sortie du jeu, et concernera donc ce mode multijoueur.

Cette annonce restée secrète nous permet donc d'affirmer qu'il faudra ainsi remettre la main au portefeuille pour profiter de l'intégralité de Luigi's Mansion 3, en tous cas si vous accrochez à sa proposition multijoueur. Le mode solo pourra-t-il aussi faire l'objet d'un second passage en caisse ? Seul l'avenir nous le dira.

En attendant, Luigi's Mansion 3 est toujours attendu pour nous filer les chocottes le 31 octobre prochain, exclusivement sur Switch.