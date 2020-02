Ninja Gaiden : Un nouvel épisode après Nioh 2 ? La Team Ninja l'évoque

Alors que les regards de tous les mordus de culture nippone se tournent vers Nioh 2 ou encore le mystérieux Ghost of Tsushima, les orfèvres de la Team Ninja savent déjà ce que leurs insatiables fans leur réclameront très bientôt.

À voir aussi : Bushiden : Le jeu de ninja aux accents de Strider dévoile une nouvelle vidéo

Parce qu'il est de notoriété publique que les joueurs sont rarement satisfaits, les développeurs de la Team Ninja envisagent déjà "l'après-Nioh 2", par l'intermédiaire de son réalisateur Fumihiko Yasuda, qui s'est récemment exprimé auprès de nos confrères d'IGN.

Et pour le coup, il semblerait que les aspirations du studio responsable du rebondissant Dead or Alive et autres Ninja Gaiden saillants soient au diapason des joueurs :

Les principaux membres de l'équipe ayant travaillé sur la série Ninja Gaiden veulent faire un nouveau jeu. Nous sommes conscients que les fans réclament un nouveau Ninja Gaiden plutôt que Nioh 2. Aujourd'hui, nous observons un bon nombre de jeux de ninjas comme Sekiro : Shadows Die Twice, et ils sont porteurs d'inspiration, alors nous espérons avoir de bonnes nouvelles à vous apporter un de ces jours.

Faute d'annonce en bonne et due forme, les fans de ce cher Ryu Hayabusa devront ronger leur frein avec cette envie publiquement exprimée. Rebootée en 2004, la série d'action qui ne laisse aucune place au hasard ni à la pitié n'a pas donné de nouvelles depuis le spin-off Yaiba : Ninja Gaiden Z, sorti en 2014 sur la précédente génération de consoles.

En attendant de découvrir un jour si le jingle de mort le plus improbable de la Terre y fera ou non son retour, rappelons que Nioh 2 sortira quant à lui le 13 mars 2020 sur PlayStation 4, et ça, c'est une certitude.