Rod Fergusson, un des pères de Gears of War, quitte The Coalition pour Blizzard

Cliff Bleszinki mis à part, la personnalité la plus fréquemment associée à la série Gears of War est incontestablement Rod Fergusson. Impliqué dans la création des Gears depuis le tout premier épisode, le producteur/réalisateur a décidé qu'il était temps de tourner la page.

Rod Fergusson, le patron de The Coalition, vient d'annoncer via un tweet posté sur son compte personnel qu'il quittera Microsoft à la fin du mois de février. Le Canadien ne s'éloignera cependant pas de l'industrie du jeu vidéo. Il a en effet d'ores et déjà révélé qu'il rejoindra Blizzard dès le mois prochain pour prendre la tête de l'équipe en charge de Diablo :

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ - Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020

Au mois de mars prochain, je rejoindrai Blizzard où je superviserai la licence Diablo. Partir (de Microsoft) procure une sensation douce-amère car j'adore notre famille Gears, les fans et tout le monde chez The Coalition et Xbox. Merci, cela a été un honneur et un privilège de travailler avec vous tous.

Phil Spencer, le big boss de Xbox, s'est de son côté fendu d'un tweet pour saluer le départ de Rod Fergusson :

Thank you @gearsviking for the passion and effort you've brought to Gears and Xbox and the work you've done to build the world class team at @CoalitionGears Best of luck on your next journey. - Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2020

Merci @gearsviking pour la passion et l'effort que tu as fourni à (la licence) Gears et à Xbox, et pour le travail que tu as accompli dans le but de construire une équipe de classe mondiale chez The Coalition. Tous mes voeux de réussite pour ta prochaine aventure.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le remplaçant de Rod Fergusson à la tête de The Coalition n'a pas encore été communiqué.

Blizzard est clairement dans une phase de transition avec des départs, des licenciements mais aussi des arrivées. Rod Fergusson est par ailleurs la seconde personnalité de premier plan de chez Microsoft à avoir été débauchée par l'éditeur au cours des derniers mois.

Après 20 ans passés chez Microsoft, Mike Ybarra, ancien vice-président corporate en charge du "Xbox Program Management," a rejoint Blizzard en octobre dernier. D'autres départs sont-ils à prévoir ? Seul l'avenir le dira.