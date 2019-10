Mike Ybarra quitte Xbox pour devenir vice-président de Blizzard

Aujourd'hui 24 octobre, l'ancien vice-président de Xbox est parti assurer la même fonction chez Blizzard Entertainment. Il commencera juste après la BlizzCon mais s'y rendra également.

Mike Ybarra a révélé son nouvel employeur. Il travaillera donc avec Allen J. Brack, le président de Blizzard Entertainment depuis le départ de Mike Morhaime en 2018. Autant dire que le contexte dans lequel Mike Ybarra rejoint la société ne lui facilitera pas la tâche.

I'm very happy to announce I'm joining @Blizzard_Ent as Exec. Vice President and GM starting 11/4 (will be at #blizzcon!). We will work with all our energy to serve gamers with incredible content and experiences. I can't wait to be part of this team. #lucky #humble #gamers #serve pic.twitter.com/kZ8dRuF3pe