Final Fantasy VII Remake : La fin de l'exclusivité PS4 également repoussée

Au milieu du mois de janvier dernier, nous apprenions le décalage de sa date sortie (Final Fantasy 7 Remake et Marvel's Avengers retardés, les nouvelles dates annoncées). L'événement provoque un peu de déception chez les joueurs PS4 et plus d'attente pour les autres supports.

La boîte de Final Fantasy VII Remake avait parlé, révélant que si d'autres consoles et le PC devaient espérer le voir, ce ne serait pas avant le 3 mars 2021. Un report en entraîne un autre.

Voilà donc la date où la restauration grand luxe du RPG de 1997 ne sera plus réservée qu'aux joueurs PS4 également modifiée, comme on peut l'apprendre avec la mise à jour de la jaquette - voir dans notre galerie ci-dessous.

Exclusivité temporaire PS4 jusqu'au 10 avril 2021.

On reste donc sur le délai d'un an concernant l'accord empêchant ceux qui n'auraient pas la console de Sony de se jeter dessus, puisque Final Fantasy VII Remake est attendu sur PS4 le 10 avril prochain. On ignore toujours à l'heure qu'il est si d'autres machines sont bel et bien visées. Et surtout lesquelles. Argh.

