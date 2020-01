Final Fantasy 7 Remake et Marvel's Avengers retardés, les nouvelles dates données

Avec Marvel's Avengers et surtout Final Fantasy VII Remake, Square Enix possède deux des jeux les plus attendus de 2020. Mais comme cela arrive désormais fréquemment avec les jeux AAA, leur date de sortie annoncée respective ne sera pas respectée. Et l'attente supplémentaire sera plus longue pour un titre que pour l'autre.

À lire aussi : Marvel's Avengers : Un roman en guise de préquelle annoncé

Square Enix vient d'annoncer, à la surprise générale, le report des sorties de Marvel's Avengers et de Final Fantasy VII Remake. Après quasiment cinq ans de d'attente depuis l'annonce de ce dernier, sa date de sortie semblait gravée dans la roche. Eh bien non. Mais que les fans de Cloud et compagnie se rassurent, le délai supplémentaire ne sera pas trop long. En effet, la date de sortie du très désiré remake est passée du 3 mars au 10 avril prochain. Un peu plus d'un mois de patience supplémentaire à avoir donc. D'après le producteur du jeu, Yoshinori Kitase, relayé par Kotaku, ce retard s'explique par l'envie de fignoler encore plus le jeu.

Pour ce qui est de Marvel's Avengers, la date de sortie est quant à elle passée de mai à septembre prochain. Les raisons de ce retard sont similaires du côté de chez Crystal Dynamics. Le studio californien explique que "ce temps de développement additionnel va être consacré à des réglages de précision ainsi qu'à peaufiner le jeu afin qu'il atteigne les standards élevés auxquels nos fans s'attendent et qu'ils méritent." Faut-il prévoir une sortie cross-génération pour le jeu de super héros ? Il est trop tôt pour l'affirmer. Cette hypothèse ne semble cependant pas farfelue.