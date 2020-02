Castlevania : La saison 3 de la série Netflix datée, un premier poster pour teaser

Après la fausse joie de la fin novembre 2019 (Castlevania : La saison 3 de la série Netflix arrive très, très bientôt (non) [MAJ]), les spectateurs en attente de leur dose de vampires et de fouet vont pouvoir reprendre leur souffle, car leurs voeux seront exaucés d'ici un mois.

Fin du suspense. Les tribulations animées de Trevor Belmont, Sypha Belnades et Alucard vont reprendre très prochainement, comme l'a révélé Netflix.

.@Castlevania is back on March 5th, and there's more mystery, murder, mayhem, and vampires than ever. #Castlevania pic.twitter.com/9se4mRR2K8