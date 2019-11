Castlevania : La saison 3 de la série Netflix arrive très, très bientôt

Après une année de silence assourdissant, l'adaptation animée de Castlevania a l'air d'être prête à refaire surface. Du moins si on se fie à la branche la plus givrée du diffuseur de la série.

Nous avions pris l'habitude de laisser son producteur, Adi Shankar, s'occuper des annonces. Généralement, on pouvait compter sur des trailers, des images. Pas cette fois. Peut-être que le budget a été englouti dans les adaptations à venir de Devil May Cry ou Assassin's Creed mais c'est au compte Twitter vérifié de Netflix pour les pays nordiques que l'on doit cette révélation inattendue et soudaine :

I mean, these titles speak for themselves, right?



25/11

The Lord of the Rings: The Return of the King

27/11

The Irishman

28/11

Merry Happy Whatever

30/11

Zombieland

1/12

Castlevania: Season 3

Jackass 2.5

Men in Black II

Grease

13 Going on 30

Hotel Transylvania

I, Tonya