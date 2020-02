Fallout 76 : La mise à jour Wastelanders datée, les infos en nouvelle vidéo

Wastelanders, la plus grande mise à jour gratuite de Fallout 76 depuis sa sortie, sera disponible prochainement. Une mise à jour qui intégrera notamment l'arrivée de PNJ humains entièrement doublés, une nouvelle quête pour le Superviseur et la possibilité pour les joueurs de forger des alliances avec des factions adverses et de découvrir la vérité cachée dans les montagnes.

En parallèle de la sortie de Wastelanders prévu pour le 7 avril prochain sur PS4, Xbox One et PC, Fallout 76 sera également disponible sur Steam à partir de cette même date, et ce gratuitement.

La mise à jour Wastelanders intègrera de nombreuses nouveautés, et notamment :