One Punch Man A Hero Nobody Knows présente son grand méchant et 3 personnages en vidéo

Il y a quelques jours, nous vous indiquions que trois personnages supplémentaires avaient été ajoutés au roster de One Punch Man : A Hero Nobody Knows. Aujourd'hui, il est temps de les voir en action et de découvrir celui qui semble être le principal antagoniste du jeu.

À voir aussi : One Punch Man Road to Hero se lance et balance son poing en vidéo

Bandai Namco Entertainment vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de One Punch Man : A Hero Nobody Knows. Dans cette dernière sont présentés les trois derniers héros annoncés à savoir Pri Pri Prisonnier, Sneck et Crabdante.

Mais ce n'est pas tout. Cette vidéo montré également le grand méchant du jeu, qui était jusqu'à présent visible sur les principaux artworks du jeu. Ce dernier s'appelle Boros et est le leader d'un groupe de pirates appelé "Matière Noire" ("Dark Matter" en anglais).

One Punch Man : A Hero Nobody Knows est toujours prévu en occident pour le 28 février prochain sur PS4, Xbox One et PC.

À noter que les personnes qui précommandent le jeu recevront un code pour débloquer en "early access" un personnage jouable supplémentaire (Saitama en pyjama) et un élément de personnalisation d'avatar (masque de Saitama).