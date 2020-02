Dragon Ball FighterZ : La finale pour ce week-end, tous les enjeux et protagonistes

Vous n'êtes pas sans savoir que les 8 et 9 février prochains, les 16 meilleurs joueurs du monde de DRAGON BALL FighterZ s'affronteront et se mettront joyeusement sur la tronche virtuelle au Pavillon Baltard situé aux portes de Paris, pour le plus grand bonheur des êtres humains.

Et parmi ces joueurs, on retrouvera évidemment le légendaire joueur pro Goichi "Go1" Kichida, vainqueur de l'Evolution Championship Series 2019 de Las Vegas, qui domine encore le classement mondial face aux nouveaux venus.

Mais également le jeune joueur français Marwan "Wawa" Berthe, véritable prodige des jeux de combats, qui viendra défendre ses chances sur son territoire. Vainqueur de l'étape japonaise du World Tour, il veut continuer sur sa lancée, du haut de ses 18 ans seulement.

Il faudra aussi compter sur le vainqueur de l'étape espagnole du World Tour, Dominique "Sonic Fox" McLean. A 21 ans, il est déjà l'un des joueurs les plus titrés pour son âge. Comptez sur lui pour étaler tout son talent devant les fans français. L'événement disposera d'un village à destination des fans de la licence DRAGON BALL avec plusieurs animations.

Le film DRAGON BALL SUPER: BROLY sera également diffusé le dimanche avant le début du tournoi final ! La billetterie spectateur est d'ores et déjà ouverte (LIEN), et propose des billets pour le week-end entier (tarif 20€) et des billets pour le Main Event du dimanche (tarif 15€).

Retrouvez les qualifiés pour la finale du World Tour de Red Bull DRAGON BALL FighterZ :

1. Goichi « Go1 » Kishida - Japon

2. Shouji « Fenritti » Sho - Japon

3. Dominique « Sonic Fox » McLean - USA

4. Marwane « Wawa » Berthe - France

5. Jon « Dekillsage » Coello - USA

6. Ryota « Kazunoko » Inoue - Japon

7. Joan « Shankw » N. - Espagne

8. 今井 翼 « Maddo » - Japon

9. « BNBBN » - Japon

10. Christopher « NyChrisG » Gonzalez - USA

11. Steve « Supernoon » Carbajal - USA

12. « B » - Japon

13. Vineeth « ApologyMan » Meka - USA

14. Naoki « Matoi » Yasuda - Japon

15. Nicholas « Seo » Choo - Singapour

Programme des lives du week-end

Samedi 08 février : Last Chance Qualifier à partir de 9h

: Last Chance Qualifier à partir de 9h Samedi 08 février : Top 16 à Top 8 à partir de 14h30

: Top 16 à Top 8 à partir de 14h30 Dimanche 09 février : Main Event à partir de 14h30

Pour suivre l'événement, il paraît qu'il faut aller sur cette adresse secrète.