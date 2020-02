The Wonderful 101 Remastered : Pourquoi passer par Kickstarter ? PlatinumGames s'explique

La rumeur courait depuis des mois, pour ne pas dire des années, et ça y est, c'est officiel : PlatinumGames travaille depuis un certain sur le remaster du quasi-mythique The Wonderful 101. Mais le plot twist que nous n'attendions pas, c'est l'annonce pour le "financer" d'un Kickstarter...

Et sur le papier, grand bien leur en a pris, puisque l'objectif, certes modeste, a déjà été rempli à plus de 2000% à l'heure matinale où nous écrivons ces lignes. Mais la démarche est d'autant plus étonnante que le studio co-fondé par Tatsuya Manami et Atsushi Inaba a récemment vu le géant chinois Tencent investir un peu de capital.

Dès lors, comment justifier une telle démarche ? C'est le délicat cas de communication gouvernementale auquel se sont très justement pliés Inaba, ainsi que le bloqueur de tweets en chef Hideki Kamiya, réalisateur de l'épisode original sorti sur Wii U en 2013 :

Nous avons discuté avec Nintendo [à propos du remaster], et ils nous ont grosso modo dit que si nous voulions porter le jeu sur d'autres plate-formes, ils n'y voyaient pas d'inconvénient, mais il fallait qu'on se débrouille par nous-mêmes. PlatinumGames est un studio de développement, pas un éditeur, et nous ne pouvons pas publier de jeu tous seuls. Voilà pourquoi nous nous sommes adressés à nos fans pour obtenir leur soutien, et concrétiser ce projet. [...]

L'autre raison est que nous souhaitions pouvoir jauger de la popularité réelle du jeu. Nous sommes très confiants, mais nous voulons voir jusqu'où nous pouvons aller.

Mais le journaliste de Video Game Chronicle qui conduit l'interview ne se laisse pas conter fleurette, et ne manque pas de faire remarquer aux deux pontes que le remaster, annoncé hier mais déjà prévu pour le mois d'avril, était déjà en bonne voie, et donc financé :

Il faut que tout le monde comprenne que même si notre entreprise a commencé à prendre de l'importance, cela ne veut pas pour autant dire que nous pouvons d'un seul coup faire tout ce que nous avons toujours voulu faire. [...]

Jusqu'à présent, tous nos efforts n'avaient pas porté leurs fruits, et en tant que professionnels, il nous est impossible de complètement occulter la dimension "business" du développement d'un jeu. Le financement participatif nous donne une perception bien plus précise de beaucoup de choses, y compris des estimations réalistes ce de que les joueurs attendent.

Atsushi Inaba va même jusqu'à affirmer que cette démarche pourrait à terme être bénéfique pour le studio japonais :

Si le jeu est un immense succès, cela nous confirmera que notre fanbase est importante, et que nous pouvons sereinement continuer à avancer sur de nouveaux projets.

Enfin, impossible de vous épargner la réaction des membres de Platinum au moment de franchir en direct le palier symbolique de ¥100.000.000 millions (environ 830.000€):

Wow! Tremendous thanks to the over 13,000 Kickstarter backers who've pledged over 100 million yen to The Wonderful 101: Remastered! Watch us celebrate the moment. #ALLFOR101 #Platinum4 pic.twitter.com/CBIpjm4mxH - PlatinumGames Inc. (@platinumgames) February 4, 2020

The Wonderful 101 : Remastered est pour le moment prévu sur PC, PlayStation 4 et Switch pour le mois d'avril 2020.

Que pensez-vous des arguments avancés par PlatinumGames ? Vous paraissent-ils valables ? Avez-vous participé au Kickstarter ? Faites-nous part de vos avis moulants dans les commentaires ci-dessous.