Resident Evil : La série Netflix lancerait son tournage cet été

En janvier 2019, la rumeur d'une adaptation télévisuelle de la célèbre série de survival horror de Capcom déjà évoquée par les ayant-droits, émergeait (Resident Evil : Une série Netflix serait en chantier).

Avec six films et plus d'un milliard de dollars récoltés au box office, il semble évident que Resident Evil n'est pas le genre de poules à qui on va empêcher de pondre ses oeufs d'or. Il serait même plutôt question de l'aider. Constantin Film, société de production allemande en charge d'un reboot cinématographique de la saga, est probablement en train de travailler à une déclinaison pour le petit écran, si l'on en croit plusieurs bruits de couloir.

Et à en croire Redanian Intelligence, qui a pris pour habitude de déterrer des informations concernant The Witcher, les choses s'accélèrent. La série Resident Evil devrait selon toute vraisemblance entrer en production en avril tandis que le tournage aurait lieu en Afrique du Sud entre juin et octobre prochains. Ce feuilleton destiné à la plateforme Netflix comprendrait huit épisodes de 60 minutes.

Pour le moment, ni Netflix ni Constantin Film n'ont apporté la moindre confirmation à tout cela. Nous nous garderons bien de considérer tout ceci comme de l'info pure et dure. Ce qui n'empêche pas d'y croire, voire de le souhaiter, en espérant qu'il y aura Jill Valentine et que Julia Voth sera castée pour le rôle.

