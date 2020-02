Nouveau film Super Mario : Shigeru Miyamoto n'était pas convaincu mais a changé d'avis

Début 2018, on apprenait officiellement que Nintendo et le studio Illumination, à qui l'on doit Moi, Moche et Méchant et Les Minions, s'associaient pour une adaptation cinématographique des aventures de Mario. Shigeru Miyamoto en a reparlé lors de la dernière réunion avec les investisseurs de la firme de Kyoto.

Le plombier moustachu a déjà connu le grand écran. Mais ce fut, comme qui dirait, un sacré nanard. On préférera garder le souvenir du show avec Lou Albano, mais c'est une autre histoire. Toujours est-il que depuis cette affreuse expérience, Big N était échaudé. Shigeru Miyamoto aussi.

S'il n'était pas particulièrement emballé à l'idée d'un nouveau passage sur pellicule, le légendaire game designer a finalement changé d'avis :

Nous ne séparons pas les différentes approches de nos propriétés intellectuelles. Par exemple, concernant le développement de nos licences au format cinématographique, j'étais à l'origine contre le fait que Nintendo s'aventure dans la réalisation. Mais je suis désormais impliqué personnellement dans l'utilisation de la marque pour la production d'un film ; la raison de ce changement est que Nintendo a ressorti de nombreux jeux via la Console Virtuelle.

Voilà une étrange invocation de la part du papa de Mario. La Console Virtuelle était un moyen de rejouer à d'anciennes gloires sur Wii, Wii U et 3DS. Autant dire que ce n'est plus tellement d'actualité. Il articule son idée par rapport à ce besoin que les classiques aient besoin d'être réédités sur les plateformes actives et qu'il serait bénéfique qu'elles aient une autre portée :

En fait, ce n'est pas que j'ai envie de faire un film Mario, mais que j'ai commencé à considérer que nous devrions amener plus de contenu Nintendo dans le domaine du cinéma. Grâce à la vidéo, le nombre de gens pouvant entrer en contact avec nos propriétés intellectuelles grandirait, et l'engagement vis-à-vis d'elles avec.

Une manière de parler "d'opportunités commerciales", évoquées il y a quelques jours (Nintendo évoque des boutiques officielles supplémentaires et parle du film Mario), d'une autre manière et de rebondir sur la volonté affichée par Nintendo depuis un moment d'envoyer ses héros sur tous les fronts. Avec conviction et attitude corporate. Allez, on est à ça d'un retour de Captain N.

Le film Mario est prévu pour 2022.

