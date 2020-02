TEST du Laptop MSI GL75 : Une machine puissante mais bruyante

Nous avons pu tester le MSI GL75 modèle RTX (il existe aussi avec une carte GTX 1160 ti). Nous l'avons eu entre les mains un peu plus de 3 semaines histoire de le tester pour une utilisation bureautique classique mais aussi bien évidemment en jeu puisqu'il s'agit avant tout d'un Laptop gaming.

Il ne s'agit pas d'un produit réellement "entrée de gamme" puisqu'il dépasse allègrement la barre des 1500 euros et plus précisément les 1599 euros. Pour ce prix on s'attend à un produit de qualité et c'est d'ailleurs ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à un appareil made in MSI.

Pourtant, première déconvenue en découvrant le PC : la majorité du châssis est en plastique (sauf capot et repose-poignet). Dommage pour un Laptop à ce prix. Pour autant il n'est pas léger puisqu'il pèse tout de même 2,64 kg et mesure de surcroît 397 x 268,5 x 27,5 mm. Ce n'est donc ni un petit format ni un poids plume. Concernant sa taille d'ailleurs, il est difficile de le faire rentrer dans son sac à dos ou de le prendre avec soi lors de ses vacances ou autre pérégrinations.

Sobre

Du coté du design on est dans un style assez sobre. Seules deux bandes rouges aux couleurs de la marque sur le capot accompagnent le logo. L'absence d'aluminium ne rend pas le tout particulièrement élégant. On est loin de certains Laptops classieux et même au niveau de la solidité on sent que nous n'avons pas le même niveau de finition. Quelque chose dans le rapport plastique/aluminium ne va pas. Une fois encore pour un produit de ce type c'est tout de même dommage.

Un clavier et une dalle de qualité

Fort heureusement une fois ouvert on est rassuré par le clavier qui offre un toucher moelleux et agréable. Certes nous ne sommes pas sur la qualité d'un clavier classique mécanique mais on sent une grosse différence qualitative avec la majorité des Laptops Gaming. C'est une excellente nouvelle d'autant que l'ensemble est compatible RGB et qu'il est aussi possible de le configurer à souhait via le logiciel prévu à cet effet.

Coté écran, MSI propose une dalle IPS Full HD 144Hz de 17,3 pouces. C'est clairement un des gros points forts et difficile de trouver mieux à l'heure actuelle pour un Laptop Full HD. Seule la bordure inférieure est assez épaisse, pour le reste on a droit à quelque chose de plus fin et de raffiné.

Le coin des connectiques

3 ports USB 3.1 Type-C

1 port USB 3.1

2 ports USB 3.0

1 port RJ45

1 sortie HDMI

1 sortie mini DisplayPort,

1 lecteur de carte SD

1 sortie casque/micro

Pas de grands absents dans cette liste, c'est convaincant et tres classique pour un produit qui présente cette tarification.

Une configuration de choix

La configuration est le gros point fort de ce PC MSI. Voilà en effet ce que l'on retrouve sous le capot :

Processeur : Intel Core i7-8750H

: Intel Core i7-8750H Carte Graphique : Nvidia GeForce RTX 2060

: Nvidia GeForce RTX 2060 RAM : 16 go de RAM DDR4-2666

: 16 go de RAM DDR4-2666 Stockage : 256 Go de stockage en SS + 1 To de HDD

Avec son écran Full HD, la RTX 2060 tombe à pic puisque c'est une carte graphique excellente dans ce domaine et elle permet de faire tourner les jeux récents dans de très bonnes conditions avec un framerate infaillible.

On a évidemment ressorti ce bon vieux Metro Exodus pour l'occasion. En mode extrême on monte à 60 FPS de moyenne (avec parfois des chutes à 55 FPS) contre 70 FPS de moyenne en Ultra. Par contre en activant le RTX à fond on descend drastiquement à 35 FPS de moyenne. Si la RTX 2060 gère la technologie ce n'est pas la meilleure carte pour cela, et il va falloir inévitablement faire des concessions pour avoir un framerate plus raisonnable.

Surchauffe et bruit

C'est là qu'on se rend compte d'un problème majeur : la surchauffe et le bruit. Il vaut mieux être seul pour jouer car très vite on a l'impression de se retrouver sur un terrain d'aviation. Et ne pensez-pas à jouer avec le PC sur les genoux car vous allez très vite le sentir. Bref, je vous suggère le casque "obligatoire" pour jouer.

Autonomie peu reluisante

Forcément avec une surchauffe, l'autonomie en prend un coup (c'est l'effet domino). Deux heures c'est le grand maximum même en utilisation bureautique, ne comptez donc pas jouer sans être branché en secteur, c'est tout simplement impensable.

C'est vraiment dommage pour un PC à ce prix.

EN RÉSUMÉ UN PC PUISSANT MAIS TROP BRUYANT Le MSI GL75 est dans l'ensemble un PC de jeu très honnête avec une configuration solide, un très bon écran et un clavier de grande qualité. Dommage que le reste ne suive pas. Forcément il faut faire des concessions mais le système de chauffe et l'autonomie ridicule sont assez problématiques pour un PC qui se veut portable. D'autant que le châssis n'est pas particulièrement fin et léger.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Une bonne configuration.

Un écran qualitatif.

Un très bon clavier. Problème de surchauffe trop présent.

Une autonomie douteuse.

Très bruyant en jeu.

Lourd et finalement peu transportable.