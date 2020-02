Xbox Adaptive Controller : Un nouvel accessoire pour les joueurs en fauteuil roulant électrique

La manette inclusive de Microsoft à destination des personnes en situation de handicap continue de faire réfléchir des personnes soucieuses d'amener le jeu vidéo au plus grand nombre. Après le papa qui y a connecté une Nintendo Switch (Nintendo Switch : Il bidouille l'Adaptive Controller Xbox, sa fille peut jouer à Zelda Breath of the Wild), voici une autre évolution importante.

L'objet se nomme The Freedom Wing Adapter. Conçu en partenariat par l'association caritative AbleGamers, ATMakers et GRAV-V Robotics, ce minuscule boitier offre à l'Adaptive Controller Xbox une compatibilité avec les fauteuils roulants électriques via son connecteur 9 broches.

Une fois connecté, l'appareil permet au joystick du moyen de locomotion de devenir un moyen de contrôler ses jeux Xbox. Cet adaptateur est offert par AbleGamers pour les personnes qui le nécessitent via leur portail. La demande est actuellement très importante, mais le tout, compatible avec le système Adafruit FeatherWing, sera proposé en open source.

Encore une belle initiative qui mérite le respect et promet beaucoup pour l'avenir.

