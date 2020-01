Nintendo Switch : Il bidouille l'Adaptive Controller Xbox, sa fille peut jouer à Zelda Breath of the Wild

Si certaines initiatives vont dans le bon sens en ouvrant toujours plus la porte du Jeu Vidéo au plus grand nombre, il reste encore du travail pour que l'accessibilité soit totale. Et quand il le faut, certaines personnes se retroussent les manches.

À voir aussi : Jouez comme vous êtes : Le Documentaire du SELL sur le handicap à regarder

On ne cessera jamais de le dire : l'Adaptive Controller de Microsoft est une des plus belles choses qui soit arrivée ces dernières années à notre divertissement préféré. Avec ce pad modulable, le champ des possibles s'est élargi pour toute une frange de joueurs. Malgré tout, la compatibilité n'étant pas encore assurée avec tous les appareils de l'univers, il faut encore trouver des solutions soi-même.

C'est ce qu'a fait Rory Steel, habitant de l'île de Jersey. Père d'Ava, une jeune fille lourdement handicapée qui rêvait de pouvoir jouer à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, il a dédié son week-end à rendre compatible un Adaptive Controller avec la Nintendo Switch. Un processus qu'il a partagé sur Twitter, couronné de succès.

Voici donc, de la réception des éléments à assembler jusqu'au sourire, absolument irrésistible, d'Ava, tous les tweets émis. Ah et si vous avez une poussière dans l'oeil à la fin, pas d'inquiétude.

That's enough for tonight. Some serious soldering and wire management tomorrow morning for some game testing in the afternoon. My daughter is desperate to try but we've kept it a secret from her brother who's been itching to play #ZeldaBreathoftheWild. @Nintendo @Microsoft pic.twitter.com/bgIC9h9aH3 - Rory Steel (@JerseyITGuy) January 18, 2020

The #1 quality of a digital professional... Patience... Making inroads with the aid of coffee! The controller project is on target for this afternoon. #accessibility @Nintendo #switch @Microsoft #adaptiveController pic.twitter.com/U5z1xjzROe - Rory Steel (@JerseyITGuy) January 19, 2020

On précisera que Rory Steel n'est pas étranger à ce qui touche à la technologie. On le trouve à la tête de la Digital Jersey Academy. Autant dire qu'il avait quelques facilités. Néanmoins, comment ne pas lui tirer un grand coup de chapeau ?

Cette histoire nous rappelle volontiers celle, en France, d'un joueur pas comme les autres, Hichem, dit DJ H, dont le père a fabriqué une manette arcade afin qu'il puisse, comme tout le monde, s'adonner aux jeux vidéo - mais avec ses pieds. Et bien, en plus. Un exemple parmi tant d'autres : lors que de la Paris Games Week 2019, il a vaincu Bruce "Spank" Grannec, multiple champion de football virtuel, sur la scène du stand Xbox dans un match de FIFA 20.

Quinze ans que je connais Bruce. On s'est affrontés un paquet de fois sur PES comme FIFA. Au mieux, j'ai dû faire un nul, une fois, dans un tournoi à Maison-Laffitte. Donc bon.

Maintenant, si TOUS les constructeurs pouvaient faire des efforts, ce serait parfait. À bon entendeur...

[Via]