The Last of Us Part II : De la violence, du sexe et des drogues selon l'ESRB

Certains l'attendaient pour ce doux mois de février, mais la suite des aventures d'Ellie et Joel feront finalement le printemps, puisque The Last of Us Part II avait finalement été reporté au mois de mai, quelques semaines après nous avoir dévoilé une première date de sortie.

Et si l'actualité vidéoludique ne nous offrira guère de temps mort durant cette première moitié de l'année 2020, les mordus de Naughty Dog parmi lesquels nous comptons évidemment notre bien-aimé rédac' chef guettent la moindre bribe d'informations concernant l'un des (sinon le) jeux le plus attendus de l'année.

Et la bribe du jour nous vient de l'ESRB, l'organisme chargé de la classification aux États-Unis. Selon la dernière version du site officiel de The Last of Us Part II, l'exclusivité PlayStation 4 contiendra du sang, une violence intense, de la nudité, un langage châtié, du contenu explicitement sexuel, ainsi que l'usage de drogues.

Ceux qui avaient pu poser leurs yeux ou leurs oreilles sur notre première prise en main ne tomberont pas forcément de leur chaise, mais l'arrivée de la nudité et de l'usage de stupéfiants marque évidemment une évolution par rapport au premier volet.

Rappelons que durant nos premières heures de jeu, Ellie faisait explicitement part de son orientation sexuelle à son amie Dina, non sans tirer sur un pétard après avoir découvert le jardin secret de l'un des leurs, qui s'était aménagé une salle de projection pornographique à quelques encablures de leur refuge du Comté de Jackson.

Si les surprises devraient évidemment être nombreuses durant l'aventure, cette classification "M for Mature" n'a finalement rien de bien surprenant, mais atteste de l'évolution de la licence, et de son changement de ton assumé par Neil Druckmann.

En attendant de savoir qui y montrera ses fesses, rappelons que The Last of Us Part II est désormais prévu sur PS4 pour le 29 mai 2020.