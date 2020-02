On a re-joué à Nioh 2, on en sait plus et on vous re-raconte tout avec du gameplay maison

Nous sommes très chanceux. Après notre première preview sur la demo su TGS, et à quelques mois de sa sortie, nous avons pu tâter un nouveau niveau de Nioh 2 en présence de son "game director" Yosuke Hayashi, qui nous a fait une petite démo de gameplay - sans mourir - et dont l'interview sera à retrouver dans un autre article. Après, c'était à nous de nous plonger dans la démo : l'occasion d'en apprendre un peu plus, et on vous raconte tout !

La nouvelle démo de Nioh 2 que nous avons pu tester nous proposait cette fois-ci de passer un peu plus d'une heure avec niveau inédit, situé à la moitié de la progression globale du jeu, afin que nous autres pauvres journalistes puissions évoluer avec un stuff plus puissant. Mais contre des ennemis eux aussi plus puissants ? Au vu du challenge proposé, on pourrait bel et bien dire que oui...

Sekiro-nection

En tous cas, cette rencontre avec Nioh 2 fut l'occasion d'en apprendre un peu plus sur son univers, qu'on nous a promis d'être plus inspiré par la tradition Japonaise selon son directeur. Surprise, l'histoire se déroulera avant celle de Nioh. Un choix qui pourrait porter ses fruits autant pour les nouveaux que pour les anciens qui retrouveront pas mal de fan service.

Une des autres nouveautés de Nioh 2 est l'éditeur de création de personnage qui va permettre de se façonner son propre héros. Cette approche ne nous a pas permis de nous y essayer totalement, mais nous avons observer que de très nombreuses options devraient être disponibles, et nous avons pu choisir une protagoniste qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Marie-Rose de Dead or Alive. On devrait en tous cas pouvoir prendre son pied, et les fans de Koei Tecmo et de la Team Ninja peuvent s'attendre à être servis. Code Vein, accroche-toi bien à ton fauteuil ! En tout cas, vous l'aurez compris, en termes de design, Nioh 2 s'annonce plutôt réussi.

Le meilleur Futur Dark Souls Like ?

S'il y a bien un autre point sur lequel Nioh 2 ne devrait pas décevoir, c'est sur sa difficulté. L'expérience nous à semblé toujours aussi mortelle, puisque le moindre ennemi et la plus petite flaque d'eau peuvent nous envoyer manger les pissenlits par la racine. Ici par contre, si l'on meurt, on aura accès à un tutoriel qui rappellera à notre bonne mémoire les bases de la jouabilité, qui peuvent s'avérer un poil complexes pour un néophyte. Surtout que les nouveaux pouvoirs Yokai, qui permettent de contrer les attaques ennemies chargées avec des animations bien violentes, de se transformer en démon géant, ou encore de placer un contre en garde vont demander un petit temps d'adaptation au niveau des commandes.

De nouvelles armes vont faire leur apparition, et celle que nous avons pu essayer avait la particularité de changer de forme avec un changement de posture de combat. Aussi, la recharge de Ki nous à semblé proposer un timing bien plus large qu'auparavant. Une assez bonne nouvelle pour les esthètes du... martelage de boutons. En tous cas, niveau action, Nioh 2 s'annonce comme un beat them all très complet, digne d'un jeu de la Team Ninja. Peut être même le plus abouti du studio sur ce point. Il faudra patienter encore un peu pour statuer, mais les promesses sont là.

Nioh Ni bas

Lors de notre premier contact, nous avions pu découvrir deux niveaux au demeurant très linéaires et plutôt petits. Ici, ce n'était pas le cas ! Le lieu visité, un château en feu, était assez vaste, et s'articulait autour d'une grande place centrale. Autour, un réseau complexe de couloirs, d'escaliers et de pièces aux recoins cachés et remplis de pièges, tels que des ninjas dissimulés dans des tonneaux ou des ragondins géants planqués derrière une cloison. Le tout relié par de surprenants raccourcis. Les mid-boss et ennemis dangereux sont légion et presque plus nombreux que les non moins dangereux mobs de base. L'architecture de ce monde, qui menait vers un terrible affrontement vers un boss qui nous à filé des sueurs froides, nous a convaincus.

Niveau RPG, on devrait aussi être servis, avec un système de perk qui nous paraissant plutôt complet, avec un arbre par arme, même s'il faudra confirmer sur la durée. On à looté moult items durant notre périple, et le jeu nous à semblé toujours aussi généreux qu'un Diablo dans ses drops ennemis. Notez qu'il sera aussi toujours possible de se préparer des potions de Jutsu pour anticiper les difficultés de ses affrontements tel un sorceleur en herbe. Clairement, sur ce qu'on a pu en voir, Nioh 2 n'a pas déçu, et il nous à même mis plein les mirettes avec son design aguicheur associés à ses graphismes de qualité, le tout en 1080p 60fps, configurable en 4K 30 FPS si vous êtes attaché à une meilleure résolution.

ON L'ATTEND... AVEC GRANDE IMPATIENCE !

Nioh 2 s'est encore laissé approcher, et on a pu en apprendre un peu plus. Coté action, on devrait être servis, avec pas mal de petites nouveautés et d'autres majeures telles que les pouvoirs Yokai, mais aussi de la difficulté à revendre avec des ennemis plus dangereux les uns que les autres à chaque coin de rue. Le level design montré dans le nouveau niveau était plutôt séduisant, avec un palais très central et vertical, aux multiples pièges et raccourcis. Et côté design, avec son éditeur de personnage qui s'annonce prenant et son histoire qui devrait se dérouler avant celle du premier, on est très intrigués. Nous avons plus que jamais hâte de poser nos mains sur la version finale, et de vous livrer notre verdict dans le TEST, dans de trop nombreux mois !