Nintendo Switch Online : Le point sur le nombre d'abonnés... et les non-renouvellements

Un des défis que représentait cette génération de consoles pour Nintendo était la mise en place d'un service payant permettant de jouer en ligne sur Switch. Si les chiffres atteints par le Nintendo Switch Online sont en constante progression, ils n'ont visiblement pas atteint un stade suffisant pour le constructeur japonais.

Comme nombre de ses concurrents et partenaires, Nintendo a récemment communiqué ses derniers résultats financiers. En plus d'en profiter pour mettre à jour le nombre de consoles et de jeux Switch vendus à travers le monde, le constructeur nippon a également fait le point sur la situation de son service Nintendo Switch Online. Shuntaro Furukawa, souligne l'importance que ce dernier représente désormais pour Nintendo tout en laissant entendre qu'ils ne sont pas encore totalement satisfaits de ses performances :

Plus de 15 millions de comptes (Nintendo) ont un abonnement payant à Nintendo Switch Online et ces ventes occupent une certaine place dans nos chiffres de ventes dématérialisées.



Et même si de nouveaux membres continuent de s'abonner au service, il y a également les membres qui ne renouvellent pas leur abonnement. Nous allons continuer d'améliorer le service de manière à proposer plus de fonctionnalités et d'amusement sur Nintendo Switch.

Il y a un an à la même période, Nintendo annonçait que le nombre d'abonnés à Nintendo Switch Online avait passé le cap des 8 millions d'abonnés. Ce total a donc quasiment doublé en un an. Et vus les derniers chiffres de ventes de la Switch, environ 29% des possesseurs de Nintendo Switch sont abonnés à Nintendo Switch Online (ce pourcentage ne tient évidemment pas contre des personnes qui ont plusieurs Switch).

Pour rendre le Nintendo Switch Online attractif, le constructeur japonais a, en plus de permettre de jouer en ligne, ajouté diverses fonctionnalités au fil du temps comme la possibilité de jouer à des jeux NES, Super Nintendo ou encore de jouer à Tetris 99. Il sera donc intéressant de voir ce que Nintendo va ajouter au NSO à l'avenir. Va-t-il ajouter l'accès à des jeux d'autres consoles par exemple ?

