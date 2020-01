Konami : Des résultats en baisse, la faute aux investissements des prochains gros jeux

Impossible d'y couper : en ce dernier jour du mois de janvier 2020 (coucou Grégoire), les résultats et autres bilans financiers commencent à tomber du ciel comme la bruine hivernale qui caractérise la saison dans cette partie du monde.

Et après les géants du secteur que sont Nintendo, Sony ou encore Microsoft, les éditeurs de la place se plient eux aussi à cet exercice fourmillant de chiffres, de courbes et d'évolutions en tous genres, et voici donc venue pour Konami l'heure de passer à la casserole.

Et s'il reste évidemment encore un trimestre fiscal à remplir pour tirer un trait sur 2019-2020, l'éditeur nippon n'est pas franchement en bonne position pour consolider les résultats de l'exercice précédents : en affichant seulement ¥16,3 milliards de bénéfices pour les neuf premiers mois de l'année contre ¥27,2 millions l'an passé, Konami accuse une baisse assez rondelette de 40%, comme l'atteste ce document récapitulatif.

Il faut dire que l'année 2019 n'a pas été des plus prolifiques pour l'éditeur, qui a surtout puisé dans les grands noms de son catalogue historique pour dégainer bon nombre de compilations, parmi lesquelles se trouvent Castlevania Anniversary Collection ou Contra Anniversary Collection. eFootball PES 2020 et Contra : Rogue Corps n'auront donc pas réussi à relever la barre.

Marché nippon salvateur

Heureusement, le marché japonais reste toujours aussi singulier, et aura ainsi chaleureusement accueilli Yu-Gi-Oh! Duel Links, Pro Yakyū Spirits 2019 ou encore Love Plus EVERY. Malgré tout, Konami explique dans un document annexe que cette baisse globale des bénéfices enregistrée pour la branche jeu vidéo est notamment due à l'augmentation des coûts de production et à la recherche et développement autour de nouveaux titres non-annoncés. Rappelons que de récentes rumeurs veulent que deux jeux de la série Silent Hill soient actuellement en développement.

De là à imaginer l'ex-star des années 1990 revenir en force sur la prochaine génération, il n'y a qu'un pas que nous nous garderons bien de franchir au vu des prises de décision pas toujours éclairées de ces dernières années...

Ceux qui se risqueront à la lecture complète de la notice explicative de l'éditeur y découvriront peut-être avec surprise que Konami est également très investi dans le développement de la pratique sportive à l'école, et a notamment participé à l'ouverture de piscines au sein desquelles d'anciens membres de l'équipe olympique de natation donnent des cours. Dingue ça.