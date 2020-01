Final Fantasy 7 Remake : Un nouveau trailer pour présenter le thème d'Uematsu (et Red XIII)

Final Fantasy VII Remake est incontestablement un des jeux les plus attendus de cette année, et peut-être même de cette génération. Histoire de faire monter la hype encore plus, Square Enix vient de diffuser une nouvelle bande-annonce du jeu. Et pas n'importe quelle bande-annonce. En effet, elle implique une des figures incontournables de la série.

Square Enix vient mettre en ligne pas une, pas deux mais trois nouvelles vidéos consacrées à Final Fantasy VII Remake. En plus de montrer de nombreuses nouvelles images du jeu, dont la première apparition (officielle) de Red XIII version remake, ces trois vidéos sont axées sur le thème musical officiel du jeu.

Si deux d'entre elles sont les versions japonaise et anglaise d'une même bande-annonce, la troisième est un making-of du thème musical du très attendu RPG. Bien évidemment, les fans de longue date de Final Fantasy souligneront que ce thème, intitulé Hollow, a été composé par Nobuo Uematsu, le compositeur historique des musiques de la série. Pour ce qui est du chanteur de ce thème, il s'agit de Yosh Morita, chanteur du groupe de J-Rock Survive Said The Prophet.

Pour rappel, Final Fantasy VII Remake est prévu pour le 10 avril prochain sur PS4.