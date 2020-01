Apex Legends Saison 4 Assimilation se lance en vidéo, les amis, Revenant en vedette

La Saison 4 d'Apex Legends se lancera le 4 février prochain officiellement, sur Terre. L'occasion de revenir sur ce FPS / battle royale qui continue de passionner les foules. Enfin, a priori.

Respawn nous présente en effet plus en détails l'histoire de la dernière Légende d'Apex, un certain Revenant. L'événement de lancement d'Apex Legends saison 4 - Assimilation se penche sur les motivations de Revenant, le robot qui a assassiné de sang froid le "Champion du peuple", Jimmie "Forge" McCormick.

L'histoire qui a façonné chaque Légende a un impact sur l'univers d'Apex Legends, et dans la saison 4 - Assimilation, "Revenant ajoute ses antécédents maléfiques et ses compétences d'attaque sournoises à notre assortiment de marginaux, de parias, de vagabonds et d'escrocs."

Revenant ne sera pas la seule nouveauté de la saison 4 - Assimilation d'Apex Legends qui sortira donc le 4 février. On nous signale également que des infrastructures Hammond Robotics ont fait leur apparition à Bord du monde, tout comme le Sentinel, un nouveau fusil de précision à verrou, et le nouveau Passe de combat incluant plus de 100 éléments exclusifs dont des skins légendaires, des packs Apex, des écrans de chargement, des packs de musique et plus encore.

Respawn a annoncé récemment pour les joueurs d'Apex Legends les plus compétitifs la série classée 3 qui sera divisée en sections de six semaines, un nouveau niveau Maître (regroupant les 500 meilleurs joueurs par plateforme) et plus encore.