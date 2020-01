SEGA parle de l'arrivée de Sakura Wars en Occident et du doublage dans ses jeux

Disparue depuis bien trop longtemps des écrans, la série de jeu de rôle tactique et nippo-médiévale Sakura Wars sera enfin de retour en 2020, et sous-titrée en français qui plus est. Mais avant de voir le dernier opus débarquer chez nous, Sega a encore du pain sur la planche.

L'ex-constructeur devenu simple éditeur est revenu sur la sortie japonaise de Project Sakura Wars durant un livestream de plus d'une heure. Le producteur du jeu Tetsu Katano a commencé par expliquer que l'équipe analysait depuis la sortie du jeu au Japon le 12 décembre dernier les retours des joueurs afin de peaufiner la version occidentale, dont la date de sortie reste tout comme son nom définitif encore inconnu.

Heureusement pour Sega, les retours sont selon la version officielle sont positifs, et les nouveaux personnages appréciés, sans nostalgie pour les protagonistes bien-aimés de Sakura Taisen V : So Long My Love.

Le très romanesque Toshihiro Nagoshi qui s'est récemment exprimé sur les chiffres de ventes d'un certain Yakuza 7 a également passé une tête (la sienne), en expliquant avoir entendu les envies de doublage des joueurs, qui aimeraient que l'intégralité des jeux profitent justement des voix de ses prestigieux acteurs, comme le proposait par exemple Yakuza 6. Ce ne sera malheureusement pas le cas de Project Sakura Wars, qui se contentera de simples textes pour les dialogues moins importants.

L'adaptation animée de Project Sakura Wars (dont le trailer est disponible dans notre lecteur vidéo ci-dessus) est toujours prévue pour le printemps, et se déroulera chronologiquement après les événements du jeu. Vous voici donc prévenus : pour ne pas se spoiler l'intrigue, il faudra faire les choses dans l'ordre.

Disponible depuis le 12 décembre dernier au Japon, Project Sakura Taisen est prévu pour débarquer au printemps prochain sur PlayStation 4.