Xbox : Des résultats financiers en baisse mais un Game Pass et un Xbox Live en hausse

Si l'on met de côté la Nintendo Switch, qui est sur un nuage en ce début d'année 2020, la PS4 et la Xbox One arrivent clairement en fin de leur cycle de vie. Et cela se ressent dans les chiffres de leur constructeur respectif. Microsoft, qui se prépare à l'arrivée de sa Xbox Series X et qui s'attelle à faire monter en puissance ses différents services, vient de diffuser les derniers résultats de sa branche Xbox. S'ils ne sont pas réjouissants, le géant américain voit tout de même de bonnes nouvelles dans certains éléments.

Dans le cadre de l'annonce de ses derniers résultats financiers, Microsoft s'est logiquement arrêté sur les chiffres de sa division gaming, autrement dit de Xbox. Pour le trimestre qui a pris fin le 31 décembre 2019, les revenus de la branche Xbox dans son ensemble ont diminué de 21% par rapport aux revenus de la même période l'année précédente. Cela représente une baisse des revenus de 905 millions de dollars.

Du côté du hardware, la diminution des revenus est de 43% comparée aux chiffres de la même période un an plus tôt. Elle est expliquée par la baisse, relativement logique en fin de génération, du volume de ventes de consoles et du prix de ces mêmes machines.

Pour ce qui est du secteur "contenu et services," Microsoft a noté une diminution des revenus à hauteur de 295 millions de dollars, soit 11% de moins que l'année dernière à la même époque. La firme de Redmond explique cette baisse par la diminution de l'argent généré par des titres d'éditeurs tiers (si Microsoft ne les nomme pas, plusieurs analystes s'accordent à dire qu'il est ici question de Fortnite et Red Dead Redemption 2).

Game Pass en force

En revanche, toujours du côté du "contenu et services," la baisse a été en partie compensée par l'augmentation des abonnements. À ce sujet, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, explique que le nombre d'abonnés au Xbox Game Pass a "plus que doublé au cours de ce trimestre" et que le Xbox Live a établi "un nouveau record d'utilisateurs actifs mensuels au cours de ce trimestre, record porté par la force de la console."

Le géant américain va donc se reposer sur l'arrivée de la Xbox Series X, celle de ses premiers gros titres (dont Halo Infinite) et la force de ses différents services comme le Xbox Game Pass et le Xbox Live Gold pour ses résultats à la fin de cette année. À noter par ailleurs que Microsoft compte également sur Project xCloud. D'après Satya Nadella, le nombre d'utilisateurs de la preview du service de jeu en streaming se compte en "centaines de milliers."

En attendant une fin d'année 2020 certainement plus réjouissante, la directrice financière de Microsoft, Amy Hood explique qu'il faut s'attendre à une nouvelle baisse des résultats de Xbox au cours du prochain trimestre.

À noter au passage que les choses vont bien pour Microsoft dans son ensemble. Le groupe a vu ses revenus pour le trimestre augmenter de 14% par rapport à l'année précédente, pour un total de 36,9 milliards de dollars (environ 33,5 milliards d'euros). Le résultat opérationnel de la société était quant à lui de 13,9 milliards de dollars (environ 12,6 milliards d'euros), soit une hausse de 35% par rapport à la même période l'année précédente.